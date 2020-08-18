Google arama geçmişi nasıl silinir? Adım adım Google geçmişi silme

Google, internette, telefonunuzda ve neredeyse her yerde yaptıklarınızı sunucularında kaydediyor. Google verilerinizi kaydetmek istemiyorsanız geçmişinizin tamamını veya bir bölümünü silebilirsiniz. Peki Google arama geçmişi nasıl silinir?