Google arama geçmişi nasıl silinir? Adım adım Google geçmişi silme

Teknolojinin gelişmesi ile artan güvenlik kaygısı nedeniyle birçok insan büyük endişeler ve stresler yaşamaya başlamıştır. Kişisel bilgisayarların geçmişi adeta bilgisayar kullanıcılarının ruh hallerini kişiliklerini yansıtır. İster araştırma amaçlı ister eğlence amacıyla olsun kullanılan bilgisayarların tarayıcı geçmişi kişilerin özel hayatlarını ortaya koyar. Google arama geçmişiniz sizin hakkınızda diğer insanlara vermek istemediğiniz bilgileri verebilir. Bu nedenle Google tarayıcı geçmişini silmek, bilgisayarınızı kullanma amacınızdan dolayı oldukça önemlidir. Tüm bilgileriniz için elektronik ortamda güvenliği sağlamanız bilgi güvenliği konusunda ciddi bir öneme sahiptir. Google tarayıcısını kullandığınız tüm cihazlarda Google geçmişini sildiğinizde tüm tarayıcılardan geçmiş silinir. Tüm tarayıcı motorlarında kullandığınız Google geçmişini aynı talimatları kullanarak temizleyebilirsiniz. Bilgisayarınızın arama geçmişini silerek kendinizi siber tehlikelere karşı korursunuz.
Adım Adım Google Geçmişi Silme
Bilgisayar tarayıcınız olan Google geçmişini silmek oldukça kolaydır. Tarayıcının sağ üst köşesinde bulunan üç noktalı menü simgesine tıklayarak geçmişinizi çok kolay şekilde temizleyebilirsiniz ya da CTRL+H bilgisayar kısayollarını kullanarak da bu işlemi en pratik şekilde yapabilirsiniz. Bu talimatlara uyarak üç noktalı menü simgesine ya da kısa yolu kullandığınızda karşınıza çıkan tarama verilerini silin seçeneğine giderek burada istediğiniz tarih ve zaman içerisindeki tüm kullanım verilerinizi silebilirsiniz. Bu işlemi yaptığınızda belirecek kutucukları kullanarak silmek istediğiniz verileri kaldırabilirsiniz. Bu seçeneklerin yanı sıra tarayıcı verilerini tamamen silmek istiyorsanız çerezler, diğer site verileri ve tarayıcı önbelleğine alınmış olan tüm resim ve dosyaları bu kutucukları kullanıp verileri temizle seçeneğini tıklayarak bilgisayarınızın geçmişini temizleyebilirsiniz. Ayrıca Google'da gelecekte yapacağınız tüm işlemlerinizin otomatik olarak kaydedilmesini engellemek isterseniz ayarlar kısmında bulunan senkronizasyon Google hizmetleri altındaki aramaları ve URL'leri otomatik kaydetme seçeneğini bulup bu seçeneği sola kaydırarak kapalı konuma getirebilirsiniz. Google tarayıcınızın bulunduğu bilgisayarınızın yanı sıra mobil cihazlarınızın da geçmişini kolaylıkla silmeniz mümkündür. Mobil cihazınızda Google tarayıcınızın geçmişini silmek için üç noktaya dokunun ve tarayıcı geçmişi temizleme seçeneğine tıklayın ve ardından verileri temizleme seçeneği ile tarayıcınızın geçmişini silebilirsiniz.
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