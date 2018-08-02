Google Arama Geçmişi Silme Rehberi 2018
Goole arama geçmişi nasıl siliniz? Google hakkımızda neleri biliyor ve topluyor? Hepsinin cevabı yazımızda...
Google, internette, telefonunuzda ve neredeyse her yerde yaptıklarınızı sunucularında kaydediyor. Firma bunu hem bizlere daha isabetli reklamlar sunabilmek, hem de daha akıllı bir hizmet sağlamak amacıyla yapıyor; dolayısıyla verilerinizin Google'ın elinde olması sandığınız kadar korkunç olmayabilir. Firmanın hangi verilerinizi sakladığını tek bir sayfadan rahatça görebilmeniz ve yönetebilmeniz, bu konuda içinizi rahatlatıyor.
Ancak her şeye rağmen Google'ın arama geçmişinizi saklaması sizi tedirgin ediyorsa, aşağıdaki adımları takip ederek bu işlevi devre dışı bırakabilirsiniz.
Google Arama Geçmişi Nasıl Silinir?
Google, hesap ayarlarınıza ve oturum açmış olmanıza bağlı olarak, telefonda, tabletinizde ve bilgisayarda yaptığınız aramaların kaydını tutabiliyor. Bu veriler normalde kimseye gösterilmese de, parolanızı bilen biri aramalarınızı ve hatta Chrome kullanıyorsanız hangi sayfaları ziyaret ettiğinizi görebilir. Daha kötü bir senaryoyu ele alırsak, hesabınızın hack'lenmesi halinde tüm yaptıklarınız ortaya dökülebilir. Bu ise hem güvenlik, hem de gizlilik bakımından sorun yaşamanız demek.
Google Geçmişinizi Temizleyin!
Geçmiş aramaları, tarama geçmişinizi ve diğer türdeki etkinliklerinizi Google hesabınızdan silebilirsiniz. Bunun için Etkinliğim sayfasını ziyaret edin (oturum açmanız gerekebilir) ve Google arama geçmişini silmek için aşağıdaki yöntemlerden birini izleyin.
Öğeleri tek tek silme: Etkinliğim sayfasına gidin ve silmek istediğiniz öğeyi bulun. Bunun için arama veya filtreleri kullanabilirsiniz. Silmek istediğiniz öğenin üzerine gelip "üç nokta" üzerine dokunun ve Sil'e tıklayın. Gerekirse seçiminizi onaylayın.
Belirli bir güne veya döneme ait etkinliği silme: Etkinliğim sayfasına gidin ve Diğer üzerine tıklayın. Burada "Etkinlik silme ölçütü"nü seçin. Açılır menüden günü veya tarih aralığını belirleyin ve son olarak Sil'i seçin.
Her şeyi silme: Etkinliğim sayfasını açın ve sağ üstteki üç nokta düğmesi üzerine tıklayın, ardından "Etkinlik silme ölçütü" üzerine tıklayın. Şimdi "Tarihe göre sil" altında Aşağı ok'a tıklayın ve Tüm zamanlar'ı seçin. Son olarak Sil'i seçin ve gerekirse seçiminizi onaylayın.
Google Arama Geçmişi Kapatma
Etkinliğinizi sildiğinize göre Google'ın bu kayıtları tutmasının önüne geçmek istiyor da olabilirsiniz. Bu durumda kayıt işlemini geçici veya kalıcı olarak durdurma seçenekleriniz var.
Geçmiş kaydetmeyi geçici olarak durdurma: Etkinliğinizin hesabına kaydedilmesini bir süreliğine durdurmak istiyorsanız, tarayıcınızda gizli gezinti penceresi açabilir ve bu sırada web'de dolaşabilirsiniz. Gizli penceredeyken Google'a oturum açmadığınız sürece etkinliğiniz kaydedilmeyecek.
Arama geçmişini kalıcı olarak kapatma: Etkinlik kontrolü sayfasına gidin ve kaydetmeyi durdurmak istediğiniz etkinliğin yanındaki anahtarı (bu durumda "Web ve Uygulama Etkinliği" öğesi) kapalı konuma getirin. Yaptığınız değişikliği onaylamak için açılan kutucukta "Duraklat" üzerine tıklayın.
Google, sildiğiniz etkinliklerin hesabınızdan kalıcı olarak silindiğini söylüyor. Bununla birlikte firma, hangi ürünleri ne zaman kullandığınız gibi bilgileri hizmeti iyileştirmek üzere kayıtlı tutabileceğini belirtiyor.
Hepsi bu kadar. Burada bahsettiğimiz yöntemin yalnızca Google sunucularında kayıtlı arama geçmişinizi silmeye yönelik olduğunu unutmayın. Bu nedenle web tarayıcınızda kayıtlı aramalarınızı silmek istiyorsanız, bunları ayrıca temizlemeniz gerekecektir.
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