Google Arama Motoruna Yeni Bir Rakip Geliyor; Üstelik Hiç de Yabancı Değil

Alternatif tarayıcı Brave ile tanıdığımız Brave Software, şimdi de gözünü arama işine dikti. Google'ın karşısına çıkmaya hazırlanan Brave arama motoru, farklı bir deneyim vaat ediyor.