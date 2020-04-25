Google Arama'da Önemli Yenilik

Google'ın arama sayfası üzerinden alışveriş yapmak ve hatta film izleme listeleri hazırlamak mümkün. Şimdi ise firma, iyi sonuç vermeyen aramalarınız için öneriler göstermeye başlıyor.
Google, daha önce de yanlış yazılan sözcükleri düzeltmeyi öneriyor, bazı durumlarda cümleyi farklı bir şekilde yazmanızı önerebiliyordu. Şimdi ise firma, arama sonuçlarının yetersiz olduğunu düşündüğü zamanlarda karşınıza "aramanız için harika sonuçlar yok" mesajını çıkaracak.
Bu uyarı mesajı, daha iyi sonuçlar verebilen aramalara ulaşmanızı sağlayacak bir bağlantı da içerecek. Elbette bu uyarı, karşınıza sıkça çıkmayacak, çünkü çoğu zaman iyi sonuçlar alabildiğimizi biliyoruz.
Yine de Google'da arama yapma konusunda tecrübesi olmayanlar, uyarı sayesinde yollarını daha kolay bulabilirler. ABD'de kullanıma sunulmaya başlayan değişikliklerin diğer ülkelere ne zaman geleceği bilinmiyor.
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