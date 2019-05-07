Google Arama Sayfasına AR Geliyor
Google, arama sonuçlarını artırılmış gerçeklik ile göstermeye başlayacağını ve Google Lens yeniliklerini duyurdu!
Google, arama sonuçlarını telefonunuzda artırılmış gerçeklik ile göstermeye başlayacağını I/O geliştirici etkinliğinde duyurdu.
İşlevi sahnede anlatan Google CEO'u Sundar Pichai, "bazen dünyayı anlamanın en iyi yolu, onu görsel olarak görmektir," dedi. Yeni işlevin amacı, Pichai'ye göre kameranızı kullanarak görsel bilgiyi direkt olarak elde etmeniz. İster alışveriş yapın, ister Güneş Sistemi hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyin, yeni işlev bunu bilgisayar görüşü ve artırılmış gerçeklik teknolojileriyle gerçek hayatın tam üzerine getiriyor. Belirli aramalarınız, karşınıza üç boyutlu bir model olarak çıkıyor ve bu modeli fiziksel ortamınız (örneğin masanız) üzerine yerleştirip, parmağınızla çevirebiliyorsunuz.
Yeni işlevle birlikte örneğin bir spor ayakkabısını arattığınızda, ona farklı açılardan bakabilecek ve diğer giysilerinizle uyum içinde olup olmadığını görebileceksiniz.
Bunun yanında makine öğrenimini kullanarak kameranızı yönelttiğiniz şeyleri aratan Google Lens, artık daha akıllı olacak. Örneğin kameranızı bir restorandaki menüye yönelttiğinizde, bu mekandaki en popüler yemeklerin vurgulandığını göreceksiniz. Farklı bir dildeki bir tabelaya yönelttiğinizde ise Lens, size gerçek zamanlı metin ve ses çevirisi sunacak.
AR ve Lens yeniliklerinin yanı sıra, haber ve podcast'lerle ilgili arama geliştirmeleri de var. Podcast'ler Google tarafından dizine eklenecek, böylece aradığınızla ilgili bölümleri daha kolay bulacaksınız.
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