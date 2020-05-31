Google, Arama Sonuçlaında "Sayfa Deneyimine" Önem Verecek

Google, arama sonuçlarındaki sıralamaları belirlerken değerlendirdiği faktörlerin arasında "sayfa deneyimini" eklemeyi planladığını açıkladı. Firma, olumlu bir adımla mobildeki "en çok okunan makaleler" bölümündeki AMP gereksinimini de kaldırdı.
Google'ın açıklamasına göre "sayfa deneyimi" kullanıcıların web sayfasıyla olan etkileşimiyle ilgili bir ölçümde bulunacak. Firma sayfa deneyimini belirleyebilmek için Core Web Vitals'i kullanacak. Bununla birlikte Google, sayfanın bazı bölümlerinde deneyim ortalamanın altında olsa bile, en iyi bilgiye öncelik vermeyi sürdüreceğini söylüyor.
Ancak benzer içeriklere sahip birden çok sayfa bulunduğunda, sayfa deneyimi arama sonuçlarında görünebilmek için çok önemli bir hale gelecek. Google'ın daha önce sayfalarda harcanan süreyi hesaba kattığı biliniyor, ancak sayfa deneyimi ile daha kapsamlı bir değerlendirme yapılacak.
Bunun yanında "Top Stories" bölümündeki AMP gereksinimi kaldırılsa da, framework desteklenmeye devam edilecek ve mevcut olduğunda AMP sayfalarına bağlantı sunulacak.
Firma, web sitelerinin değişikliğe uyum sağlamasının biraz zaman alabileceğini kabul ediyor. Değişikliklerin 2021'den önce geçerli olmayacağı, değişiklikten en az 6 ay önce bir uyarı yapılacağı belirtiliyor. Dolayısıyla geliştiricilerin hazırlanmak için bolca zamanı olacak. Lighthouse ve PageSpeed Insights'ta yapılan güncellemeler, bu hazırlıklarda geliştiricilere yardımcı olacak.
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