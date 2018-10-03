Google Arama'da Gizli Bir Oyun Bulundu
Google Arama'da gizlenmiş, metin tabanlı bir macera oyunu olduğunu biliyor muydunuz?
Hepimiz yazılımlarda ve ürünlerde gizli mesajları bulup ortaya çıkarmayı severiz. Easter Egg (Paskalya Yumurtası) olarak bilinen bu olgu, yazılım dünyasında ve oyunlarda da oldukça fazla örneği olunan ve merak edilip sevilen şeylerden biri. Ve Google'ın da bu konuda oldukça iyi bir geçmişi var. Google Arama'da şimdiye kadar bir çok paskalya yumurtasına denk gelmiştik ama bu kez ortaya çıkan sır oldukça eğlenceli gözüküyor.
attempt_number_1 isimli bir Reddit kullanıcısı tarafından keşfedilen gizli oyun, metin-macera türünde. Bilgisayarların hayatımıza girdiği yıllarda popüler olan bu oyun türü, sizi yazı yazarak oynayabileceğiniz interaktif bir hikayeye götürüyor. Odağında hikaye olduğu için basit grafiklerle ya da tamamen grafiksiz olarak oynanan bu oyunun Google versiyonuna ise Google'da "text adventure" veya "text game" kelimelerini arattıktan sonra Windows'ta iseniz Ctrl+Shift+J kombinasyonu veya Mac'te iseniz Cmd+Option+J tuşları ile açtığınız geliştirici konsolundan ulaşıyorsunuz. Bu yöntem, tüm Chromium tabanlı tarayacılarda ve ayrıca Mozilla Firefox ve Microsoft Edge'de de çalışıyor.
Geliştirici konsolunda İngilizce olarak ortaya çıkan mesajlarda size bir oyun oynamak isteyip istemediğiniz soruluyor ve soruya "yes" şeklinde yanıt verdiğinizde oyun başlıyor. Bundan sonra oyun size çevrede neler olup bittiğini anlatıyor ve sizden bu durumda ne yapacağınızı soruyor. "use", "grab", "inventory" gibi kelimelerle çevrenizle etkileşime giriyor ve "north," "south," "east," "west," "map," kelimeleriyle ise oyunun haritasında yer değiştirebiliyorsunuz.
Oyunun ana karakteri ise Google logosunda bulunan G harfi. G harfine Kaliforniya'da bulunan ve Google'a ait dev Mountain View kampüsündeki arkadaşlarını bulması için yardım ediyorsunuz. Oyun, oynayanların ifadelerine göre 30 ila 60 dakika arasında tamamlanabiliyor.
Doğan Kürşat Aktaş
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