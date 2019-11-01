Google Aramalarını Temizleme
Google'da önceden yaptığınız aramaları, tek tek veya toplu olarak nasıl temizleyebilirsiniz? Açıklıyoruz!
Google'da aradıklarınızın kaydedilmesi, daha önce aratıp bulduğunuz bir sayfaya geri dönmekte faydalı olabiliyor. Ancak gizliliğiniz veya Google'ın elindeki verilerinizin miktarını azaltmak için arama kaydını temizlemek isteyebilirsiniz.
Bu yazımızda Google'da yaptığınız aramaları nasıl silebileceğinizi göstereceğiz.
Önceki Aramaları Google Hesabından Kaldırma
Google, varsayılan olarak yaptığınız tüm aramaların bir kaydını Google hesabınızda tutuyor. Son aramaları tek tek silmek için Google'ın giriş sayfasında arama çubuğuna tıkladığınızda açılan listeden girdileri tek tek silebilirsiniz (yanındaki Kaldır'a tıklayarak).
Geçmiş tüm aramaları silmek için sağ üstteki profil resmine tıklayın ve Google Hesabı'na tıklayın. Burada Verilerinizi yönetin ve kişiselleştirin > Gizlilik ve kişiselleştirme yolunu izleyin. Etkinlik kontrolleri bölümünde Web ve Uygulama etkinliği bölümünü açın. Şimdi Etkinliği Yönet üzerine tıklayın. Google hizmetlerinde yaptığınız her şeyin bir listesi görünecek.
google.com yazan her etiketin yanındaki üç noktalı menü düğmesine tıklayın ve Sil'e basarak arama bloğunu silin. Üstte belirli bir arama terimini aratıp, sadece bu terimi de silebilirsiniz. Menü düğmesinin altındaki Etkinliği buna göre sil işlevini kullanarak silme işlemini tarihe göre de gerçekleştirebilirsiniz.
Aramaların Bundan Sonra Kaydedilmemesi İçin
Web ve Uygulama etkinliği sayfasındaki açma kapama düğmesini kapalı hale getirdiğinizde, Google'ın size sunduğu hizmetleri arama geçmişinizi kullanarak kişiselleştirmesini durdurmuş olacaksınız. İşlevi kapattığınızda son aramalarınız Google'ın giriş sayfasında görünmeyecek ve gelecek aramalarınız kaydedilmeyecek.
Android veya iPhone'da Google Geçmişini Düzenleme
Bu arayüze telefonda ulaşmak için Google uygulamasını açın ve sağ üst köşedeki profil resmine dokunun. Google Hesabını Yönet'i seçtiğinizde aynı değişiklikleri yapabileceğiniz bir sayfa açılacak.
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