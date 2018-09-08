Google Asistan, Kimlik Sorunu Yaşıyor!
Kullanıcılar, Google Asistan'ın rastgele olarak aksan, cinsiyet ve dil değiştirmesinden şikayetçi!
İstekleri bitmek bilmeyen, üstelik hatayı kabul etmeyen biz insanlarla uğraşan dijital asistanların işi hiç de kolay değil. Google'ın asistanının bu zorluğun altında bir kimlik krizi yaşaması şaşırtıcı değil.
Bazı kullanıcılara göre asistanın aksanı, dili ve cinsiyeti, sorulara cevap verirken rastgele biçimde değişebiliyor. Google Asistan forumlarındaki şikayetlere göre Google'ın sorundan haberi var. Bu arada sorunun telefonları, giyilebilir teknolojileri, TV'leri ve akıllı hoparlörleri etkilediğini söyleyelim.
Bazı kullanıcılar cihazının sadece "OK Google" komutuna cevap vermediğini söylerken bazıları, asistanın cinsiyet ve aksan değiştirdiğini söylüyorlar. Bir kullanıcı Google Asistan'ı İngiliz kadın sesi olarak ayarlamasına rağmen erkek olarak ve Amerikan aksanıyla konuştuğunu söylüyor. Bazıları ise asistanın ABD'den İngiltere İngilizcesine rastgele olarak geçtiğini ve eski haline geri getirilemediğini söylüyor.
Sorunlar, Google'ın asistana birden fazla dil konuşma desteği getireceğini duyurmasının bir hafta sonrasında çıkmaya başladı. Bu işlev, Google ile istediğiniz dilde konuşmanızı sağlıyor. İşlev şu an sadece İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca ve Japonca dillerinde çalışıyor ve ilk olarak iki dili seçmenizi gerektiriyor.
Zeynel A. Öztürk
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