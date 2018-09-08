Google Asistan, Kimlik Sorunu Yaşıyor!

Kullanıcılar, Google Asistan'ın rastgele olarak aksan, cinsiyet ve dil değiştirmesinden şikayetçi!

Google Asistan, Kimlik Sorunu Yaşıyor!

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