Google Asistan, Kişisellik İçin Yüzünüzü Tanıyacak
Google Asistan, komutları kişiselleştirmek için yüzünüzü tarayacak. Peki, bu nasıl olacak?
- Ercan Uğurlu
Google, kişiselleştirilmiş sonuçlar elde etmek için Asistan'ı kullanmak istediğinizde, ses eşleştirmeye alternatif bir yola gidiyor gibi görünüyor. Ortaya çıkan son v9.10 beta'ya göre, Google Asistan uygulaması yüz tanıma sensörlerinden yararlanacak. Böylece farklı profilleri tanımlayabilecek olan Google Asistan, herhangi bir ses profili oluşturmanıza gerek kalmadan, hassas bilgileri görüntüleyebilmenin de yolunu açacak. Elbette bu yeni özellikten konuşamayan insanların da yararlanması bekleniyor.
Bu bilgiler şimdilik XDA ve Android Police tarafından paylaşılmış durumda. Ortaya çıkan bilgiler ise henüz Google tarafından da doğrulanmış değil. Google Asistan için Yüz Eşleştirme özelliğinin ne zaman başlayacağına ilişkin herhangi bir bilgi de şimdilik yok.
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