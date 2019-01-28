Google Asistan, Kişisellik İçin Yüzünüzü Tanıyacak

Google Asistan, komutları kişiselleştirmek için yüzünüzü tarayacak. Peki, bu nasıl olacak?

  • Ercan Uğurlu
Google Asistan, kişisellik için yüzünüzü tanıyacak

Google, kişiselleştirilmiş sonuçlar elde etmek için Asistan'ı kullanmak istediğinizde, ses eşleştirmeye alternatif bir yola gidiyor gibi görünüyor. Ortaya çıkan son v9.10 beta'ya göre, Google Asistan uygulaması yüz tanıma sensörlerinden yararlanacak. Böylece farklı profilleri tanımlayabilecek olan Google Asistan, herhangi bir ses profili oluşturmanıza gerek kalmadan, hassas bilgileri görüntüleyebilmenin de yolunu açacak. Elbette bu yeni özellikten konuşamayan insanların da yararlanması bekleniyor.

Bu bilgiler şimdilik XDA ve Android Police tarafından paylaşılmış durumda. Ortaya çıkan bilgiler ise henüz Google tarafından da doğrulanmış değil. Google Asistan için Yüz Eşleştirme özelliğinin ne zaman başlayacağına ilişkin herhangi bir bilgi de şimdilik yok.

Google+'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

.

.

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
PUBG LITE, Tayland'ta teste başladı
Windows 10 ARM Bu Araçla Cebe Yüklenebilir
DailyMotion, Siber Saldırıya Uğradı!
Google Asistan, Kişisellik İçin Yüzünüzü Tanıyacak
Korsan Yazılıma Bulaşmamak İçin 4 Neden!

Turhost

İlginizi çekebilir

Turhost