Google Asistan Nedir? Nasıl İndirilir, Kullanılır?
Google Asistan Android telefonlar için Siri benzeri tasarıma sahip bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Google Asistan kullanımını inceledik...
iOS işletim sistemine sahip telefonlardaki Siri'yi bilmeyen yoktur. Google asistan Android telefonlar için Siri benzeri tasarıma sahip bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Bu uygulamanın kullanımı ise oldukça basit düzeydedir. Google Asistan ile artık özel günlerinizi unutma ihtimaliniz ortadan kalkmış olacak. Randevularınıza geç kalarak bahane üretmek zorunda kalmayacaksınız ve her daim elinizin altında bulunan Siri benzeri bir yardımcıya kavuşmuş olacaksınız.
Google Asistan'ı kullanmaya başlamak için mutlaka cihazınıza aktif olarak tanımlanmış bir Google hesabına sahip olmanız gerekmektedir.
Google Asistan Nasıl İndirilir?
Google Asistan uygulamasını Google'ın resmi sayfasından ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Android cihaza sahipseniz Google Play Store, İphone İOS için ise APP Store'dan kısa süre içerisinde bu yeni yardımcınızı yüklemeniz mümkün olacak.
Google Asistan ile neler yapabilirim sorusunun cevabı ise oldukça geniş bir yelpazeye sahip. Soru sormak yardım istemek ve telefon etmek gibi pek çok alanda size yardım edebilecek olan Google Asistan, yakınınızdaki noktaları size göstermek, görevlerinizi size hatırlatmak, istediğiniz bilgileri size sunmak ve kişisel ve eğlence alanında size yol göstermek gibi pek çok alanda da sizin için gerçek bir Asistan olma özelliğine sahip.
Google Asistan Nasıl Kullanılır?
- Bu işleme başlamadan önce durum çubuğundan Ayarlar bölümüne tıklamalısınız. Bu işlemin ardından hesaplar menüsünü açarak Google Asistan'ı aktif hale getirmeniz gerekiyor.
- Telefonunuzun ana ekranında bulunan Google arama çubuğuna tıklayın.
- Ekranda karşınıza çıkacak olan talimatları sırasıyla gerçekleştirin. Hemen ardından ise bir konum belirleyerek bu konumu aktif hale getirmelisiniz.
- Gelecek uyarı mesajını "EVET, KABUL EDİYORUM" olarak tıklamalısınız. Kullanabileceğiniz programları tam olarak görmek adına "ÖRNEK UYGULAMA" seçeneğine tıklayın ve işleminizi sonlandırın.
- Belirli bir süreden sonra Google Asistan özeliğini sesli olarak da açabileceğinizi unutmamalısınız.
- Google Asistan ile işinizi tamamen bitirdikten sonra sağa ya da sola kaydırarak uygulamayı kapatabilirsiniz.
- Kullanmakta olduğunuz uygulamaların yeni güncellemeleri geldiğinde Google Asistan burada da devreye girerek size bunları hatırlatacak.
Cebinizde kişisel bir asistan taşımak istiyorsanız Google Asistan ile tanışmanızın tam sırası.
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