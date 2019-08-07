Google Asistan'dan WhatsApp Müjdesi!
Sesinizi insanlara dinletmesiyle gündeme oturan Google Asistan'dan WhatsApp müjdesi geldi!
Büyük firmaların birbiriyle yarıştığı alanlardan biri, dijital asistanlar. Bu nedenle Google, Apple ve Amazon gibi firmalar, asistanlarına yeni yetenekler eklemek için çalışıyorlar. Şimdi ise Google Asistan'ın yeni mesaj okuma özellikleri keşfedildi.
Android Police'in keşfine göre Google Asistan, artık sadece Android'in SMS uygulamasındaki mesajları sesli okumakla kalmıyor, WhatsApp, Telegram, Signal, Slack ve Discord gibi üçüncü parti uygulamalardaki mesajları da size okuyabiliyor ve mesajlara konuşarak cevap vermenize olanak tanıyor.
Google Asistan'ın bildirimlerinize erişmesine izin verdiyseniz, ona "mesajlarımı oku" dediğinizde en son mesajlarınız okunuyor ve bu mesajların hangi uygulamadan geldiği söyleniyor. Bu noktada sesinizle veya yazarak direkt olarak cevap verebiliyorsunuz. Bunu yaptığınızda gelen mesaj, "okundu" olarak işaretleniyor.
İşlev, şu an metin dışındaki herhangi bir medya türünü desteklemiyor; örneğin gelen sesli mesajlar veya videolar otomatik olarak yürütülmüyor. Ancak böyle bir işlev gelecekte sunulabilir.
Yenilik hakkında Google'dan resmi bir duyuru yapılmaması bir yana, işlev henüz herkese ulaşmış durumda değil. Firmanın işlevi kademeli olarak dağıttığını ve önümüzdeki haftalarda herkese ulaşacağını tahmin ediyoruz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın