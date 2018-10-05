Google Assistant Artık Çok Daha Renkli Olacak
Google'ın akıllı asistanı makyaj operasyonuna tabi tutuluyor. Google Assistant artık hiç olmadığı kadar şık...
Google Assistant, piyasadaki en akıllı dijital yardımcılardan biri konumunda. Ancak Google bu kadarla yetinecek bir firma değil. Google Assistant, geçireceği makyaj operasyonuyla her zamankinden kullanışlı hale gelecek.
Uygulamada yapılan değişikliklerin çoğu görüntü ve ses temelli olacak. Google Assistant, hiç olmadığı kadar şık bir biçime bürünecek. Buna ek olarak Gif ve benzeri görseller çok daha kolay kontrol edilebilecek ve akıllı ışıkların parlaklık seviyeleri, basit dokunuşlarla düzenlenebilecek.
Makyajlı Google Assistant uygulaması sayesinde mesaj arayüzü de değişecek. Mesajınızın belirli bir noktasına, noktalama işareti koymak bazen işkence haline gelebiliyor. Artık bu da eskisinden kolay olacak. Mesaj düzenleme hızı artarken, basit bir dokunuşla ön gösterim elde edebileceksiniz.
Bu eklentiler uygulama geliştiricilere de ciddi avantajlar sağlayacak ve üçüncü parti uygulamaların esnekliğini artıracak.
Kısaca ifade etmek gerekirse Google Assistant; sesli komutlar konusundaki yeteneklerini muhafaza ederken, çok daha yakışıklı bir görsel arayüze ve daha hassas bir dokunmatik yapıya sahip olacak.
Barış Terun
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