Google Assitant, Google Maps'e Geliyor
Küçük bir imparatorluk haline gelen Google Maps, Google'ın asistanıyla biraz daha güçleniyor!
Google Assitant'ın bir güncellemeyle Google Maps'e geleceği açıklandı. Android ve iOS kullanıcılarına sunulacak güncelleme, navigasyonu sesinizle kontrol etmenizi sağlayacak. Böylece ellerinizi kullanmadan gideceğiniz yeri ayarlamak, eskisinden daha kolay bir hale gelecek.
Yenilik Google Maps'i de aşarak mesajlara sesinizle cevap vermenizi (hem de 'otomatik noktalama işaretleriyle') ve müziği kontrol etmenizi sağlayacak. Android kullanıcıları, iOS'a göre biraz daha fazla işlevselliğe sahip olacak ve WhatsApp, Google Hangouts, Facebook Messenger, Telegram, Viber gibi üçüncü parti mesajlaşma uygulamaları üzerinden mesaj gönderebilecek.
Android kullanıcıları daha fazla işleve sahip olsa da Google, iOS kullanıcılarını da önemsiyor. iOS kullanıcıları, öncesinde Google Assistant'ı uygulama mağazasından ayrı olarak indiriyordu ancak şimdi uygulama, Google Maps ile bütünleşik olarak gelecek.
Google, arkasına hiç yaslanmadan, çok büyük bir kullanıcı kitlesi olan Google Maps'i geliştirmeye devam ediyor. Bu ise Google Maps'in yakın gelecekte muhtemelen daha da büyüyeceği anlamına geliyor.
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