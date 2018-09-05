Google, Benzediğiniz Sanat Eserini Buluyor!
Google, en çok benzediğiniz sanat eserini bulan ilginç işlevini ortaya çıkardı!
Google yaptığı bir duyuruyla Art Selfie işlevini Android ve iOS'ta Google Arts & Culture uygulamasına eklediğini duyurdu. Art Selfie, çektiğiniz selfie'yi ortak olduğu müzelerdeki binlerce sanat eseriyle karşılaştırıp size en benzer portreyi buluyor.
Fotoğraf çektikten sonra ekrana bir dizi sanat eseri geliyor. Bu sanat eserleri, size benzerliği açısından yüzde olarak puanlandırılıyor. Sonuçlar geldikten sonra çalışmalara dokunarak sanatçı hakkında daha fazla bilgiye ulaşabiliyorsunuz.
Uygulama, kullanıcıları sanatla tanıştırmakta başarılı olacak mı bilmiyoruz ancak ilginç bir yola başvurduğu kesin. Art Selfie'yi kullanabilmek için en son Google Arts & Culture güncellemesini yüklemiş olmanız gerekiyor.
Zeynel A. Öztürk
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