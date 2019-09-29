Google, bir hizmetini daha kapatıyor!
Google, 2018 yılında hayata geçirdiği ancak pek kimsenin duymadığı hizmetini kapatacağını duyurdu!
- Levent Öztürk
Google, yerel haber deneyi Bulletin'i kapatıyor. Nextdoor'a benzer bir şekilde Bulletin, kullanıcıların video ve fotoğraf içeriği ile uygulamada hikayeler yayınlamalarına imkan tanıyan, blog benzeri bir hizmet idi. Yakındaki kişiler bu yayınları görebiliyorlardı ve bu yayınlar Google Aramalarında gözükebiliyordu. Hizmet 2018 yılında pilot olarak yayımlanmıştı ve Google, kapatma kararını almış durumda.
Android Police tarafından elde edilen, kullanıcılara gönderilen bir mesajda Google, iki hafta içerisinde Bulletin uygulamasının kapanacağını söyledi. Uygulama üzerinde içerik paylaşan kullanıcılar, yayınlarını 22 Kasım tarihine kadar indirebilecekler. Ancak Bulletin'in başarılı olmayışının sebeplerinden birinin pek reklamı yapılmaması olduğu düşünülürse, çok az kullanıcının bu uygulamayı özleyeceği kesin.
Google, sürmekte olan Google Haberler Girişimi (Google News Initiative) ile halen yerel haberleri desteklemek için yeni yollar aramaya devam ediyor. Firma, arama algoritmasını orijinal haberleri destekleyecek şekilde değiştirdi. Sahte haberler ile mücadele için 300 milyon dolar harcadı ve Youngstown, Ohio'da başlamak üzere yerel haber yayıncıları için sürdürülebilir çalışma modelleri geliştirmek adına gazete firması McClatchy ile beraber çalışıyor.
Sahte haberler giderek daha büyük bir küresel problem haline gelirken, Google'ın bu çabalarına devam edeceği tahmin edilebilir. Ancak tüm fikirlerin başarılı olmayacağı da kesin olan bir başka durum.
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