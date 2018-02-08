Google, Bir Konsol ve Oyun Akış Hizmeti Yapıyor!
Google'ın üzerinde çalıştığı gizemli oyun konsolu ve oyun akış hizmeti, yakın bir gelecekte oyun deneyiminizi etkileyebilir!
Oyunları önümüzdeki sene Google'ın "Yeti" adlı yeni akış hizmeti üzerinde oynama ihtimaliniz yüksek. Hatta firmanın yeni oyun konsolu da evinize girebilir.
Oyun akış hizmetinin ve "Made by Google" oyun konsolunun varlığı, ilk olarak The Information tarafından ortaya çıkarıldı. Sitenin kaynaklarına göre yeni oyun akış hizmeti, GeForce Now veya PlayStation Now'a benzer, ücretli ve bulut tabanlı bir hizmet olacak. Yani oyun aslında Google'ın işlettiği sunucuda çalışacak ve görüntüler, konsolunuza aktarılacak (yine GeForce Now veya PlayStation Now'daki gibi).
Raporun ilgi çeken bir parçası, firmanın kendi konsolunu geliştirdiğini söylüyor. Bu cihazın Google Home hoparlör, Google Pixel 2 telefon ve Chromecast'i geliştiren Made by Google programının bir parçası olabileceğine inanılıyor.
Made by Google konsolun ve akış hizmetinin geçen sene çıkabileceği, ancak eski Xbox ve PlayStation yöneticisi Phil Harrison'un bir fikri nedeniyle çıkışın 2018 ertelendiği söyleniyor.
Bu haberler, Google'ın bir Chromecast konsolu geliştirdiğini düşünmenizi sağlayabilir. Böyle bir konsol Android TV oyunlarını çalıştırabildiği gibi Netflix, YouTube ve Hulu üzerinden video akışı yapabilir. En önemli soru ise bu yeni konsolun ne tür oyunları çalıştıracağı. Örneğin konsolun Assassin's Creed veya Call of Duty gibi konsol ve PC oyunlarını çalıştırıp çalıştırmayacağı bilinmiyor. Google'ın böyle bir akış hizmetini başarılı hale getirmesi için Ubisoft, EA ve Activision-Blizzard gibi firmalarla anlaşması gerekebilir.
Zeynel A. Öztürk
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