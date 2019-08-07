Google, Bir Uygulamasını Daha Tarihe Gömdü!
Google, bu sefer kapatılmasına çok da üzülmeyeceğinizi tahmin ettiğimiz bir uygulamasını tarihe gömdü!
- Levent Öztürk
Google bir uygulamayı daha sonlandırdı ancak bu durum, çok da umursayacağınız bir şey olmayabilir. Firma, 5 Ağustos tarihi itibariyle seyahat uygulaması Trips'i kapattı ve kullanıcıları hem yenilenmiş seyahat aramasına hem de Google Haritalar'a yönlendiriyor. Kısacası uygulamanın sağladığı bilgiler ve araçlar ortadan kaybolmuyor, sadece yer değiştiriyorlar.
Notlar, kaydedilen yerler ve rezervasyonlar gibi imkanlar, Google hesabınız ile giriş yaptığınız sürece arama içerisinde yer alacak. Ayrıca "yakın zaman içerisinde" arama sitesinin seyahat portalı ile not ekleme veya düzenleme imkanına da kavuşacaksınız. Bunun yanı sıra yapılacak şeyler, kaydedilen yerler ve (yakın gelecekte) seyahat rezervasyonları da Haritalar uygulaması aracılığı ile görülebilecek ve kayıtlarınız otomatik bir şekilde çevrimdışı ulaşılabilir olacak.
Eğer tüm tatil bilginizi tek noktada toplanmış halde istiyorsanız, bu değişim sizin için pek hoş olmayabilir. Ancak Google'ın, Trips'i ortaya çıkışının üçüncü yılında neden kapattığını görmek de zor değil. Uygulamanın "özel" özelliklerinin bir çoğu artık bir internet tarayıcısında ya da muhtemelen telefonunuzda zaten yer alan Haritalar uygulaması üzerinde kullanılabilir durumda. Bu açıdan da, özellikle Haritalar ve aramaların kullanıcılara çok daha fazla bilgi sundukları düşünülürse, özel bir uygulamaya kaynak ayırmaya devam etmenin çok mantıklı olmadığı kesin.
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