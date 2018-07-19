Google Blob Emoji'si Geri Dönüyor
Google'ın eski "pofuduk blob emoji'si" geri dönüyor.
Google'ın eski blob emoji'sini özleyenler, bu haberi duyunca sevinecek. Şirket bu sevimli ve pofuduk emoji'leri Gboard ve Android Messages'a yeni çıkartma paketi olarak geri getireceğini duyurdu. Peki neden diye soracak olursanız, bu yeniliğin sebebi 17 Temmuz'un Dünya Emoji Günü.
Her platform kendine has emoji yorumlarına sahip ve Google'ın kendi emoji'lerini habersiz şekilde iptal etmesi hayranları üzmüştü. Blob emoji'lerin çıkartma olarak geri dönüşü tam olarak standart emojilerin değişeceği anlamına gelmiyor. Ancak Android o'dan öncesi için nostaljik hissederseniz bu emoji'ler ile geçmişe gidebilirsiniz.
Geçtiğimiz yılın Dünya Emoji Gününde blob emoji'ler sadece Allo'da bulunuyordu. Daha sonra bu marshmallow benzeri emoji'ler genel kullanıma açılmıştı.
Ali Ruhi Öztürk
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