Google, Cache Projesiyle Farklı Sulara Giriyor!

Google'ın yeni projesi Cache, canı biraz sıkkın olan bankacılık sektörünü daha da endişelendirecek gibi görünüyor!

Google, Cache Projesiyle Bankacılığa Girebilir

Yeni bir rapora göre Google, ödeme sistemlerinden birkaç adım ileriye giderek bankacılık işine girmek istiyor.

Cache kod adlı proje, bir Google yetkilisi tarafından şöyle tarif ediliyor:

"ABD'deki bankalar ve kredi birlikleri ile nasıl ortak çalışabileceğimizi araştırıyoruz, Google Pay ile akıllı kontrol hesapları sunmalarını sağlayarak, müşterilerinin paralarını FDIC veya NCUA sigortalı bir hesapta tutarken, faydalı görüşlerden ve bütçeleme araçlarından yararlanmalarına yardımcı oluyoruz. Önümüzdeki aylarda daha fazla ayrıntı paylaşmayı dört gözle bekliyoruz."

Google'dan ürün müdürü Caesar Sengupta, Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada firmanın kullanıcı verisi satmak gibi bir amacının olmadığını, kullanıcılara çevrimiçi olarak daha iyi bir finans yönetimi yeteneği sunmak istediklerini söyledi.

Bankalar, son birkaç senedir fintech şirketlerinin rekabetinden endişe eder hale geldiler. Ancak bankaların Amazon, Google ve Apple gibi devlerin hamlelerini de yakından izlemesi gerekiyor.

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