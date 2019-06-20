Google, "çaldılar" İddiasını Reddetti!
Google, Genius tarafından yapılan "çaldınız" iddialarını reddetti ve sistemin çalışma şeklini açıkladı...
- Levent Öztürk
Birkaç gün önce popüler şarkı sözü sitesi Genius, Google'ı içerik çalmak ve arama sonuçlarında izni olmadan şarkı sözlerini göstermek ile suçlamıştı. Hatta firma yayınladığı şarkı sözlerinde belli olmayan değişiklikler yapmıştı ve bunlar, Mors koduna işlendiğinde "Red Handed" (Suçüstü) kelimelerini oluşturuyordu.
Şimdi ise Google, Genius'tan içerik çaldığını resmi bir şekilde reddederek arama sonuçlarında şarkı sözlerini nasıl gösterdiğini anlattı.
Yeni bir blog yazısında Google, arama sonuçlarındaki Bilgi Panelleri'nde göstermek için üçüncü parti internet sitelerinden içerik çalmadığının altını çizdi. Bunun yerine firma, yayımcılara ve ortaklara ödeme yaparak bu şarkı sözlerini gösterme hakkını elde ediyor. Google, yapılan iddialar sebebiyle şarkı sözü ortaklarından bu iddiaların kaynağını ve sebebini araştırmasını ve her şeyin yolunda olduğundan emin olunmasını istediğini söylemekte.
Google, kendi tarafında bir hata yapıldığını reddediyor olsa da, artık yapacağı önemli değişikliklerden biri, gelecekteki bu tür problemlerden kaçınmak için şarkı sözü sağlayıcılarını da belirtecek.
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