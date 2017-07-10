Google Calendar, iOS İçin Widget Geliştirdi
Artık iOS kullanıcıları da hiç bir toplantı ve buluşmayı kaçırmayacak.
Google Calendar'ın iOS uygulaması aldığı yeni güncelleme ile meşgul programınızı daha kolay görmenize yardım edecek. Uygulamanın en son sürümü Today View adlı widget sayesinde 'home' ekranınızda yaklaşmakta olan etkinlikleri görmenizi sağlayacak. Yani etkinlik ve buluşmalarınızı kontrol etmek için her seferinde uygulamayı açmak zorunda kalmayacaksınız.
Aslında bu fikir iOS için bile yeni sayılmaz. Apple uzun zamandır kendi takvim uygulamasında "up next" adlı widget özelliği ile benzer bir hizmeti sunuyordu. Ancak Google'ın ortak internet hizmetlerini kullananlar için bu yeni özellik mutlaka çok kullanışlı bir yenilik olacaktır.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın