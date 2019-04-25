Google Çalışanları Misilleme İle Karşı Karşıya
Google çalışanları arasında grev düzenleyen bir grup çalışan, şirket tarafından misillemeye maruz kaldıklarını iddia ettiler!
- Doğan Kürşat Aktaş
Geçen Kasım ayında büyük bir grev düzenleyen yedi Google çalışanından ikisi, firma tarafından gelen bir misillemeyle karşı karşıya olduklarını öne sürdü.
Google'ın cinsel suiistimali ele almasını değiştirmek isteyen bir protestoya öncülük eden Google çalışanı Meredith Whittaker, şirketteki konumunun "çarpıcı biçimde değişeceğini" belirtmesi, Google'daki şirket kültürü hakkındaki çarpıcı gelişmeler arasında yer aldı. Protestoda yer alan bir başka çalışan olan ise Claire Stapleton ise şirketteki konumunun elinden alınacağını öne sürüyor.. İkili, bu konuda yalnız olmadıklarını iddia ediyor ve daha fazla hikaye toplamayı ve iş arkadaşlarıyla strateji geliştirmeyi planlıyorlar.
Wired'ın haberine göre, Stapleton protestodan sadece aylar sonra şirketteki terfisini kaybettiği haberini aldı. Stapleton, konuyu insan kaynaklarına getirdiğinde şirketteki çevresinin kendisine zaman geçtikçe düşmanca davranmaya başladığını bildirdi. Ancak Google çalışanı, kendisi için bir avukat tuttuğunda ise terfisi tekrar geri verildi.
Şirket, Nisan ayında, Whittaker'ın görev aldığı AI etik kurulunu dağıttı ve Whittaker'a şirketle birlikte kalabilmek için kurduğu bir araştırma merkezi olan AI Now Institute'deki rolü de dahil olmak üzere AI etiği konusundaki çalışmalarını bırakması gerektiğini söyledi. Wired ile paylaşılan bir mektupta, iki eylemcinin şirketin çalışanlarını sıklıkla cezalandırma ve yaptırıma tutma eğilimine sahip olduğunu söylüyor. "Google, kadınları, farklı ten rengine sahip insanları ve cinsiyet azınlıkları susturmak için tasarlanmış bir misilleme kültürüne sahiptir" açıklaması, durumu özetliyor.
Bu sorunu ele almak için, Whittaker ve Stapleton, 26 Nisan Cuma günü diğer bir "Misilleme Belediye Binası" etkinliği düzenleyecek. Bu noktada, başka bir grevin kapıda olup olmadığını söylemek için çok erken.
Ne olursa olsun, bu durum Google çalışanlarının şirketle ilgili endişeleri konusunda sessiz kalmasını engelliyor gibi görünüyor.
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