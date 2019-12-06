Google Cephesinde Değişim Rüzgarı Sert Esiyor!

Google ve ana firması Alphabet, son zamanlarda bazı yönetimsel değişiklikler geçiriyor. Henüz birkaç gün önce Alphabet Inc.'in iki kurucu üyesi Larry Page ve Sergey Brin, Alphabet'teki pozisyonlarını bıraktılar ve Sundar Pichai'yi firmanın yeni CEO'su olarak duyurdular. Ancak görünene göre bizi bekleyen daha fazla değişiklik söz konusu.
DeepMind'ın ortak kurucusu Mustafa Suleyman, bugün gönderdiği bir tweet ile DeepMind'dan ayrılarak Google'a geçtiğini duyurdu. Hem Google hem de DeepMind'ın sahibi Alphabet olsa da, Suleyman artık direkt olarak Google bünyesinde yer alacak.
Suleyman, DeepMind'ı Demis Hassabis ve Shane Legg ile ortak olarak kurmuştu ve o zamandan beri bu araştırma laboratuvarı, Dünya'nın en bilinen yapay zeka isimlerinden biri haline geldi. Hatta geçtiğimiz ay en önemli Go oyuncularından biri, DeepMind'ın "yenilemez" AI oyuncusu AlphaGo'yu sebeplerin arasında göstererek emekliliğini duyurdu.
Her ne kadar Suleyman henüz Google'daki pozisyonunu duyurmuş olmasa da, tweet'ten anlaşıldığı üzere Ocak ayı itibariyle Google AI lideri Jeff Dean ve Küresel İşler SVP'si Kent Walker ile yapay zeka üzerinde çalışmaya devam edecek. Bu değişimin de yapay zeka kullanan daha elle tutulur ürünler sunmak için olduğu tahmin edilebilir.
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