Google, Çevrimdışı Çeviri Yapabilecek!
Google, Translator mimarisi ile yaptığı yeniliklerle teknoloji dünyasında dev bir adım atıyor!
Sızan dedikodulara göre Google, artık çevrimiçi dil desteğiyle yetinmeyecek ve yazılımsal olarak çok daha etkili bir mimariyi, çevrimdışı kullanıcıların da beğenisine sunacak. Söz konusu uygulama, kullanıcılara her alanda hizmet vermeye müktedir.
İnternet bağlantınız olsun olmasın; artık istediğiniz anda Google Translate uygulamasına erişebilecek ve istediğiniz bilgilere erişebileceksiniz. Google, 12 Haziran 2018 itibariyle ciddi bir başarıya imza attı ve Translator uygulamasını, o an itibariyle internet kullanamayan kullanıcılar için hazır hale getirdi. Söz konusu uygulama sadece birkaç kelimeyi değil; "Phrasal Verb" ve gelişmiş cümleleri de sorun yaşamadan Türkçe'ye çevirebiliyor. Artık uzun cümleler, eskisine oranla çok daha anlamlı oluyor.
Söz konusu sistem tercih ettiğiniz dile göre 35 ile 45MB'lık veri saklama alanı talep ediyor. Kısacası uygulama için fazla alan tahsis etmek zorunda değilsiniz.
Yeni NMT uygulamasında sayesinde 59 farklı dilde tercüme yapabiliyorsunuz. En azından Google'ın iddiası bu yönde. Aslında "NMT" denilince aklımıza birinci nesil kablosuz telefon teknolojisi geliyor. Kısacası yeni çeviri uygulaması ger tür telefona hitap edecek.
Microsoft'un 2018 yılının Nisan ayında yaptığı açıklamaya göre, üstün bir çeviri uygulaması daha hayat bulacak. KIsacası sadece Google Translate ve türevleri ile yetinmek zorunda kalmayacağız ve piyasa hiç olmadığı kadar iddialı konuma gelecek. Yazılımın, son çeyrekte kullanıcılarla buluşması bekleniyor.
Barış Terun
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