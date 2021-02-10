Google Chrome, Artık Bu İşlemcilerle Çalışmayacak

Google, Chrome 89'dan başlamak üzere, bazı eski işlemcileri artık desteklemeyecek. Etkilenen cihazlar çoğunlukla Intel Core 2 Duo işlemcilerden önceki nesil bilgisayarlar olduğu için, Chrome kullanımındaki düşüşün son derece küçük olması bekleniyor. Destek, SSE3 kullanmayan işlemcilerden çekiliyor ancak 2005 sonrası işlemcilerin çoğu zaten SSE3'ü desteklediğinden, 15 yaşından ihtiyar donanımlar etkilenecek gibi görünüyor. Bu da çok küçük bir kullanıcı tabanına karşılık geliyor.
Windows, bu duyurudan etkilenen tek işletim sistemi olacak çünkü Mac, Android ve Chrome OS zaten çalışmak için SSE3 desteğine ihtiyaç duyuyor. Ayrıca, Chromium tabanlı olması nedeniyle Microsoft Edge'in de bu düşüşten etkilenmesi muhtemel.
Bu eski CPU'lar için desteğin neden kaldırıldığına dair resmi bir duyuru yapılmadı, ancak güncellemeden etkilenecek tahmini kullanıcı sayısının azlığı göz önüne alındığında, daha modern donanım kullananlar bu güncelleme sonrası performans iyileştirmeleri göreceği düşünülüyor.
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