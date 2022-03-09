Google, Chrome'un MacOS Bilgisayarlarda Safari'den Olduğunu İddia Ediyor

Google, en son Chrome güncellemesi olan M99 sürümünün Apple'ın kendi testlerinde bile rekorlar kırdığını ve Mac'lerde Safari'den daha hızlı olduğunu açıkladı. Chromium Blog'daki bir gönderide, Chrome'da yapılan iyileştirmeler özetleniyor.
Chrome M99'un Apple'ın WebKit ekibi tarafından geliştirilen benchmark sistemine göre 300 puan alarak rekor kırdığı belirtiliyor. Speedometer benchmark sistemi bir web uygulamasının farklı teknolojiler altında çalışırken nasıl bir deneyin verdiğini ölçümlüyor.
Google, testlerini 10 çekirdekli M1 Max işlemci ve 64 GB RAM'e sahip 14 inç MacBook Pro'da gerçekleştirdiğini söylüyor. 16 GB RAM'e sahip 13 inç M1 destekli MacBook Pro'da da benzer bir sonuç elde ediliyor. Elde edilen sonuç, Safari'ye göre ortalama olarak yaklaşık yüzde 30'luk bir fark anlamına geliyor.
Web'de gezinme söz konusu olduğunda performans çok önemli. Bir web uygulamasını kullanırken beklemek istemezsiniz. Ancak Chrome'un sorunu hızlılık veya yavaşlık değil, sistem kaynaklarını aşırı tüketmesi. Chrome, yoğun RAM kullanımından tamamen sorumlu olmasa da, bellekte çok yer kaplıyor.
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