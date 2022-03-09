Google, Chrome'un MacOS Bilgisayarlarda Safari'den Olduğunu İddia Ediyor

Google'ın Chrome ekibi, Chrome'un en son güncellemesinin, MacOS sistemlerde Safari'den yüzde 43 oranında daha hızlı çalıştığını iddia ediyor.

Google, Chrome Safari'den hızlı diyor

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