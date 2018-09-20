Google, Chrome OS'ye Linux Uygulama Desteği Ekledi
Google, Chrome OS'un Linux uygulama desteği sunan yeni sürümünü kullanıma sundu!
Teknoloji devi, Mayıs ayında I/O geliştirici konferansında platforma Linux uyumluluğunu getireceğini duyurmuştu. Şimdiyse Chromebook OS, beta sürümünden kararlı sürüme geçiş yaptı.
Birkaç donanım gereksinimine bağlı olarak, Chrome ekosistemi kullanıcıları artık terminal penceresinde Linux tabanlı araçları çalıştırabilecek ve Chromebook'larını uygulama ve hizmet geliştirmek için kullanabilecek.
Güncelleme ayrıca emojilere hızlı erişim, mavi ışık filtresi, geliştirilmiş text-to-speech ayarları ve Chrome tarayıcısındaki görsel değişiklikler gibi kullanım kolaylığı özellikleri de sunuyor. Sürümün tüm ayrıntıları, Chrome ekibinin blog yazından (İngilizce) okunabilir.
Yavuz Alp Şimşek
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