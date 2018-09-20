Google, Chrome OS'ye Linux Uygulama Desteği Ekledi

Google, Chrome OS'un Linux uygulama desteği sunan yeni sürümünü kullanıma sundu!

Google, Chrome OS'ye Linux Uygulama Desteği Ekledi

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