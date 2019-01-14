Google, Chromecast Audio'yu Öldürdü!
Google, artık Chromecast Audio üretmeyecek. Peki, Google neden böyle bir karar aldı?
Ses kurulumunızı biraz daha akıllı hale getirmek için bir Chromecast Audio satın almayı düşünüyorsanız bunun için hızlı karar vermeniz gerekiyor. Zira Google, Chromecast Audio'ya son verdiğini onayladı.
9 to 5 Google'a konuşan Google sözcüsü, ürün portfolyolarının gelişmeye devam ettiğini ve artık kullanıcıların iyi bir ses performansı sağlaması için çeşitli ürünleri olduğunu söyleyerek, bu nedenle artık Chromecast Audio ürünlerini üretmeyi bıraktıklarını açıkladı.
Peki, Chromecast Audio nedir?
Google Chromecast Audio, herhangi bir hoparlörü, kablosuz hoparlöre çevirebilen bir cihaz. Elinizdeki hoparlörün 3.5 mm girişine bağladığınız Chromecast Audio, böylece ses kaynağından müziği kablosuz olarak bu hoparlöre taşıyabiliyor.
Şimdi ise artık Bluetooth hoparlörler yaygın ve o nedenle artık Chromecast Audio'ya ihityaç yok. O nedenle Google'ın bu hamlesi doğru. Elindeki stokları eritmek için Chromecast Audio'nun fiyatında da indirime giden Google, cihazı Black Friday'den bu yana 15 dolardan satışa sunuluyor. Eğer bir tane Chromecast Audio satın almak istiyorsanız sipariş vermek için son günleriniz.
Ercan Uğurlu
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