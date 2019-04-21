Google, Çinli Dolandırıcıları Play Store'dan Kovdu
Play Store üzerindeki "temizlik" çabasını sürdüren Google, birçok popüler uygulamayı mağazasından sildi!
- Doğan Kürşat Aktaş
Google, geniş çaplı bir reklam sahtekarlığının BuzzFeed News tarafından ortaya çıkarılmasının ardından Play Store'dan birçok popüler Android uygulamasını kaldırdı.
Bu uygulamalardan altısının bir yıl önce Çin teknoloji devi Baidu'dan ayrılan geliştiricilerin oluşturduğu DU Group tarafından (Ancak Baidu, yine de şirketin yüzde 34'üne sahip.) geliştirilmiş olması dikkat çekiyor. DU'ın uygulamalarının arasında Play Store üzerinde 50 milyondan fazla kez indirilen son derece popüler Selfie Kamera uygulaması bulunuyor. Reklam sahtekarlığı araştırma firması Check Point, uygulamanın kullanıcının bilgisi olmadan reklamları otomatik olarak tıklamasına neden olan bir kod içerdiğini keşfetti.
Üstelik bunun için kullanıcıların uygulamayı başlatması bile gerekmiyor, uygulama çalışmıyor olsa bile tıklamalar arkaplanda gerçekleşiyor ve bu da uygulamanın yüklendiği cihazın pilini hızlı bir şekilde boşaltabiliyor ve kullanıcının sahip olduğu hücresel veri planını tüketebiliyor. Bu hileli işlem, Google'ın AdMob ve Twitter'ın MoPub'unda sunulan reklamlarla gerçekleşiyor ve geliştiricilerin Twitter'ın reklam platformundan ne kadar kötü niyetlerle yararlanabildiğini gösteriyor. BuzzFeed News, Mart ayında video reklamlarını yasal afiş reklamların arkasına saklayarak MoPub'tan da yararlanan devasa bir reklam sahtekarlığı planını da ortaya çıkarmıştı.
Selfie Kamera'nın yanı sıra Omni Cleaner, RAM Master, Akıllı Soğutucu, Total Cleaner ve AIO El Feneri programında yer alan DU Group uygulamalarının da şirket ile olan ilişkilerini sakladığı tespit edildi. Üstelik uygulamaların sahip olduğu veri politikası belgeleri de uygulamaların kullanıcılar hakkında veri topladıklarını ve bu verileri Çin'e gönderdiklerini açıklamıyor.
BuzzFeed News, Google Play Store'daki 5.000 popüler uygulamayı inceledikten sonra DU Group'un planını keşfetti. Bununla birlikte BuzzFeed altı DU Group uygulaması dışındaki reklam dolandırıcılığına katılan daha birçok uygulama buldu ve reklam dolandırıcılığının Google'ın acilen ele alması gereken önemli bir sorun olduğunu kanıtladı. Arete Araştırma Kıdemli Analisti Richard Kramer, Google'ın sorunu çözmek için daha fazlasını yapması gerektiğinin altını çizdi. Kramer, "Reklam sahtekarlığı, yalnızca Çin'de bir normdur (ve diğer birçok uygulama için) ve Google, mağazasının sahip olduğu rakamları azaltsa bile bu tür sahtekarlıkları önlemek için çok daha fazla çaba sarf etmeli." ifadeleri ile durumun önemini vurguladı.
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