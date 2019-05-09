Google da Katlanabilir Cep Peşinde

Google da katlanabilir akıllı telefon üretme peşinde. Peki, Google'ın ilk katlanabilir telefonu ne zaman gelecek?

  • Ercan Uğurlu
Google da Katlanabilir Cep Peşinde

Bu hafta düzenlenen Google I/O etkinliğinde yeni Android Q ve Google Pixel 3a ile Pixel 3a XL akıllı telefonları hakkında bilgiler verildi ancak arka planda daha çok fazla şey konuşuldu. Bu konulardan biri de kuşkusuz Google'ın katlanabilir akıllı telefon pazarında olup olmayacağıydı. Google Pixel Bölüm Başkanı Mario Quieroz, CNET'in bu konudaki sorularını cevaplamış.

Quieroz'un röpotajda verdiği bilgilere göre Google kesinlikle bir katlanabilir akıllı telefon üretecek. Şu an teknolojiyi prototiplediklerini söyleyen Quieroz, cihazı yakın zamanda tamamlamayacaklarını da belirtiyor. Yani Google'ın katlanabilir akıllı telefonu için biraz beklememiz gerekecek.

Yeni teknolojilerde öncü olmak, teknoloji devlerini biraz bıçak sırtı bir konuma sürükleyebiliyor. Ancak yine de bazı şirketler hızlı bir şekilde yeni teknolojiyi benimsemek ve tüketicilerine sunmak istiyorlar. Bunun neticesinde de sorunlar çıkabiliyor. Mesela Samsung'un Galaxy Fold örneği bunlardan biri sayılabilir. Belki Huawei'nin Mate X modeli de benzer sorunlarla karşılaşacak, henüz bilmiyoruz. Görünüşe göre Google, önce bu devleri izleyecek, yaşadıkları sorunları tecrübe ettikten sonra yeni katlanabilir cihazını bir araya getirerek tüketicilerine sunacak.

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