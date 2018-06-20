Google da Uber'e "Dur" Dedi!

Özellikle ülkemizde çok fazla tartışılan Uber'e bir kötü haber de internet devi Google'dan geldi!

Google da Uber'e "dur" dedi!

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