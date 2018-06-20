Google da Uber'e "Dur" Dedi!
Özellikle ülkemizde çok fazla tartışılan Uber'e bir kötü haber de internet devi Google'dan geldi!
Ülkemizde zor zamanlar geçiren Uber'e Dünya çapında bir darbe de Google'dan geldi. Google, 2017 yılında başlattığı Maps üzerinden Uber aracı çağırma işlevini sonlandırdığını duyurdu.
Aslında Google bu özelliği, sadece Haritalar uygulamasının Android sürümü için kullanıyordu. iOS sürümü, Uber özelliğini geçtiğimiz yaz zaten kaybetmişti. Ve şimdi de Android uygulaması, Uber'e elveda diyor.
Bu kararın ardında yatan nedenler net değil. Konuşulanlar arasında Uber'in kendi harita hizmetini kullanmak istediği ya da Google'ın, Lyft'e yaptığı 1 milyar dolarlık yatırım bulunuyor. Yani Google da, kendine ait, Uber benzeri bir hizmet üzerinde çalışıyor olabilir.
Neden her ne olursa olsun, Uber ve Google arasında bir şeyler yaşandığı kesin gibi görünüyor. Bunların ne olduğunu ise, zaman içerisinde öğrenmeyi umuyoruz.
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