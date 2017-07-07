Google DeepMind, BK dışındaki ilk şubesine karar verdi.

Google'ın 2014 yılında satın aldığı DeepMind, Birleşik Krallık dışındaki ilk şubesini açıyor...

DeepMind ilk şubesini açıyor..

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