Google'dan "Dijital Denge" Hamlesi
Google artık, cebinizi sağlıklı kullanmanız için özel bir uygulamaya sahip. Üstelik bu uygulamanın (veya benzerlerinin) ceplerde olması artık şart!
- Levent Öztürk
Google, telefonunuzu sağlıklı, yani aşırı kullanımdan kaçınacak bir şekilde kullanmanızı istiyor. Bu yeni bir şey değil. Ancak firma, bu konuda ciddi olduğunu göstermek için, Android ortaklarının Android Pie veya Android 10 ile sunulan cihazlarda bir tür dijital sağlık uygulamasının yüklü olarak sunulmasını zorunlu hale getiriyor.
Google, ebeveyn kontrolü de olan kendi Dijital Denge uygulamasına sahip ve bu uygulama kullanıcılara telefonlarını nasıl kullandıklarına dair pek çok bilgi veriyor. Uygulama, telefondaki uygulamaların ne kadar kullanıldıklarını, kaç kere çalıştırıldıklarını ve kaçar bildirim oluşturduklarını gösterebiliyor. Telefonlarından bir miktar kopmak isteyen kişiler için bu uygulamanın faydalı olduğu rahatlıkla söylenebilir.
Ancak Dijital Denge, sadece Android kullanıcılarına telefon kullanımları ile ilgili istatistikleri sunmaktan oluşmuyor ve kullanımı sınırlamanıza imkan tanıyan veya telefonunuzu elinizden bırakmanızı teşvik eden bazı özelliklere de sahip.
Bu özelliklerin, çocuklarının telefonlarından uzaklaşmalarını isteyen ebeveynler için harika olduğu kesinken, kendi dijital dengelerini iyileştirmeye çalışan kişiler için kullanışlı olduğu tartışılmaz.
Telefon üreticilerinin alternatif dijital sağlık uygulamaları sunmaları da mümkün ve Google, kendi uygulamasını zorunlu kılmak gibi bir hata yapmış değil. Ancak 9to5 Google tarafından belirtildiği üzere Google'ın gereksinimlerini karşılamak için sunulacak olan alternatif uygulamanın toplam ekran süresini, cihazın kilidinin açılma sayısını ve alınan bildirim sayısını göstermesi gerekiyor.
Bu gereksinimin haberi ilk olarak XDA Developers tarafından paylaşıldı ve bu paylaşımda, kuralın 3 Eylül tarihinde devreye girdiği belirtildi. Site tarafından görülen bir belge, Android Pie veya 10 yüklü olan hem yeni hem de eski cihazların ebeveyn kontrolü seçeneği de olan bir dijital denge çözümünün ayarlar uygulamasının en üst seviyesinde olmasını zorunlu hale getirmiş durumda.
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