Google'dan Dijital Hayatı Düzenleyen 5 Yazılım
Google'ın dijital hayatınızı düzene koyan ve onu sağlıklı hale getiren 5 yazılımıyla tanışma zamanı!
Devasa bir firma olan Google'ın yayınladığı her yazılımın ve güncellemenin izini sürmek zor. Elbette firmanın her yayınladığı yazılımın faydalı olma gibi bir özelliği yok. Aşağıda internet devinin bilmek isteyeceğiniz 5 yazılımını ele aldık.
1. Digital Well-Being for Families (Web)
Google'ın bu sayfası, teknolojiyi sağlıklı bir biçimde kullanmanızı kolaylaştıracak ipuçları sunuyor. Uygulama içerisindeki bölümler, ailenize nasıl zaman ayıracağınızdan, sosyal medyayı nasıl sorumlu olarak kullanacağınıza, teknolojinin mutlu evinizi olumsuz etkilemesini engellemenizi sağlayacak bilgiler içeriyor.
Digital Well-Being for Families
2. Unlock Clock (Android)
Android telefonları için bir canlı duvar kağıdı uygulaması olan Unlock Clock, telefonun ekran kilidini her açtığınızda sayacını bir artırıyor. Büyük bir yazı tipiyle gösterilen sayı, yükseldiğinde sizi utandırmayı amaçlıyor.
İndirin: Unlock Clock (Android)
3. We Flip (Android)
Arkadaşlarınız, buluşmalarınızda telefonuyla çok fazla ilgileniyorsa, bu oyunu deneyerek aranızdaki en kötü telefon tiryakisini bulabilirsiniz. Buluştuğunuzda We Flip'i açın ve "flip the switch"e basarak oturumu başlatın. Telefonun kilidini açan kişinin oturumu sona ermiş olacak. Uygulama, telefonu ekran kilidini açmadan kullandığınızı da anlıyor ve bunları sayıyor.
Buluşmanız sona erdiğinde flip'i kapatın ve sonuçlara bakın. En fena durumdaki arkadaşınıza hesabı ödetmeyi deneyebilirsiniz.
İndirin: We Flip (Android)
4. Post Box (Android)
Google'ın belki de en çok potansiyele sahip olan "Dijital Refah" girişimi, Post Box. Post Box, bildirimlerinizi biriktirip, hepsini toplu olarak almanızı sağlıyor. Şu an bildirimleri gün içerisinde, önceden belirlenmiş dört saatte almayı seçebiliyorsunuz. Tek önemli sorun, sadece önceden belirlenmiş saatleri tercih edebilmeniz. Gelecekte bu saatleri kişiselleştirme olanağının sunulmasını umuyoruz.
İndirin: Post Box (Android)
5. Morph (Android)
Morph, belirli saatlerde veya konumlar ile tetiklenen profiller oluşturmanıza izin veriyor. Bu profiller devreye girdiğinde, size önceden belirlediğiniz uygulamaları sunuyorlar. Böylece örneğin iş yaparken sosyal medya kısayollarını görmüyorsunuz, dikkatinizi daha kolay toplayabiliyorsunuz.
İndirin: Morph (Android)
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