Google Docs Görünümlü Olta Saldırısı!
Birçok kullanıcının gelen kutusuna ulaşan bu sahte Google isteği, önemli bir hasara yol açmış olabilir!
Beklemediğiniz bir Google Docs paylaşımı epostası aldıysanız, yalnız değilsiniz. Bu sahte epostayla ne yaparsanız yapın, ama içindeki bağlantıya tıklamayın.
Birkaç gazeteci dahil birçok internet kullanıcısı, Google Docs'tan geliyor gibi görünen bir eposta olta saldırısına maruz kaldığını söylüyor. Epostadaki bağlantıya tıklayıp sahte Google Docs uygulamasına izin verirseniz saldırganlar, eposta hesabınıza ulaşabiliyorlar. Bunun ardından küçük bir yıkım sizi bekliyor: Uygulama, şimdiye kadar mesajlaştığınız herkese spam eposta gönderiyor ve Google'ın oturum açma uyarılarını aşıyor (iki adımlı doğrulama dahil).
Epostanın ve web sayfalarının son derece gerçekçi görünmesi, saldırıyı etkili kılmış görünüyor. Bu yüzden tecrübeli kullanıcıların bile saldırıya kurban gitmiş olma ihtimali var. Oluşan hasarın boyutları hakkında şimdilik bir bilgimiz yok.
Saldırının ardından hızla harekete geçen Google, şu an itibariyle saldırıya karşı gerekli eylemleri yerine getirdiğini söylüyor. Saldırıyla ilgili sahte sayfaları kapatan Google, buna yönelik Safe Browsing güncellemeleri yaptığını söylüyor.
Zeynel A. Öztürk
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