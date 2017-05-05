Google Docs Görünümlü Olta Saldırısı!

Birçok kullanıcının gelen kutusuna ulaşan bu sahte Google isteği, önemli bir hasara yol açmış olabilir!

Google Docs Görünümlü Olta Saldırısı!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 
Maximum Mobil hayatımızı kolaylaştırıyor!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın

Günün En çok Okunanları
Fena Çuvallayan 6 "Devrimci" Telefon!
Google Docs Görünümlü Olta Saldırısı!
Tim Cook'tan Tüm Dünyaya ":D"
Google Play'den İndirdiğiniz Tüm Uygulamaları Görün!
Türkiye'yi de Kapsayan Siber Tehdit Trendleri Açıklandı

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir