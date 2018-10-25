Google, Dolandırıcılık Skandalına Müdahale Etti
Google, Android uygulamaları üzerinden haksız paralar kazanan dolandırıcıların ağını çökertti!
Google, bir süredir ses getiren büyük bir dolandırıcılık ağına el attı. Google'ın açıklamalarına göre dolandırıcılık ağına ait birçok uygulama kaldırıldı ve web siteleri kara listeye alındı.
Buzzfeed Haberler üzerinden ortaya çıkarılan dolandırıcılık, "We Purchase Apps" ("Biz Uygulama Satın Alıyoruz") adı ile çalışan ve söz konusu isimde belirtilen işi yapan bir şirketin milyonlar kazanmasını sağladı. Şirket, birçok uygulamayı Bitcoin ile satın alıp uygulamaları Kıbrıs, Malta, Virgin Adaları, Hırvatistan ve Bulgaristan'daki birçok paravan şirketlere devrediyor.
Bu ağ ile 125 Android uygulaması ve internet sitesi kapsamında büyük bir dolandırıcılık suçu işlendiği belirtiliyor. Bu sayede şirket gerçek bir ağ trafiğini taklit ederken dolandırıcılar da birçok uygulamayı satın alarak bu uygulamaları kullanan kullanıcıların davranışlarını takip altına alıyor. Bu bilgilerle insanlar gibi davranan botlar üreten dolandırıcıların kendi uygulamalarında gerçek gibi görünen bir ağ trafiği oluşturarak kendilerini ustalıkla gizlemiş olmaları ihtimal dahilinde.
Bu sayede bolca reklam alan dolandırıcıların bu işten milyonlarca dolar kazanmış olabilecekleri tahmin ediliyor. Google'a göre reklamcerenlerin zararı en az 10 milyon dolar.
Google'ın reklam trafik kalitesi bölümünde ürün yöneticisi olan Per Björke, durumu "Birçok reklamveren, Google tarafından kontrol edilmeyen üçüncü parti bir ağa reklam yatırımı yaparak paralarını kaybetti." cümleleriyle açıklıyor. Google ise yaptığı açıklamada bu ağ trafiğinin TechSnab adı verilen bir botnet tarafından düzenlendiğini belirtiyor. TechSnab birçok bedava üçüncü parti uygulama paketine tarayıcı eklentisi olarak ekleniyor. İndirdiğiniz herhangi bir uygulamada karşılaştığınız reklamların "TechSnab" olarak işaretlenmiş olduğunu görüyorsanız, sizin davranışlarınız da takibe alınmış olabilir.
Google ayrıca kendisine ait AdMob platformunun da bir süredir bu suçlara alet olduğunu belirtiyor.
Per Björke, sözlerinde "Bu operasyonu aktif olarak takip ediyoruz ve yaptırımlarımızı sürekli olarak geliştiriyoruz" ifadelerine de yer verdi.
Bu büyük aın bir kısmı Haziran'da Pixelate sayesinde ortaya çıkarılmış ve ağın "kara uygulama aklama" yöntemi ile para kazandığı ortaya konulmuştu. Bu taktikte de bir reklamveren, bir uygulama için reklam envanteri satın alması için kandırılıyor ve yatırım yaptığı reklamlar gerçek insanlar tarafından kullanılmayan başka bir uygulamada gösteriliyor. Örnek olarak MegaCast adı verilen bir uygulamada Pixelate'in başka uygulama kimliklerini kullanarak diğer uygulamalardan da reklam geliri çaldığı ifade ediliyor. Bu yolla uygulamanın, 60 uygulamaya ait kimlik ile haksız reklam kazancı elde ettiği ve yıllık 75 milyon dolarlık bir vurgun yaptığı öğrenildi. Bu uygulamaya reklam veren şirketler arasında Disney, L'Oréal, Facebook, Volvo ve Lyft gibi devler de var. MegaCast, Pixelate'in raporunun ardından Play Store'dan kaldırıldı.
Buzzfeed'e göre satın alınan uygulamalar bu dolandırıcılık ağında kurban değil, ağın bir parçası konumunda.
Doğan Kürşat Aktaş
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