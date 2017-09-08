Google Drive'ın Masaüstü Aracı Ölüyor
Google'ın bu masaüstü aracı, bu tarihte hizmet vermeyi durduracak ve tarihe karışacak!
Önemli dosyalarınızı Google Drive'ın masaüstü yazılımıyla saklıyorsanız, dosyalarınızı eşitleyebileceğiniz son tarih 12 Mart 2018 olacak.
Google, masaüstü istemcisini desteklemeyi 11 Aralık 2017'de durduracak. Üç ay sonra ise dosyalar, tamamen buluta taşınacak. Firma, masaüstü istemcisini kullananlara yeni Google Backup & Sync yazılımını kullanmalarını öneriyor. Temmuz'da yayınlanan Google Backup & Sync, dosyalarınızı PC veya Mac'ten Google Drive'a otomatik olarak yedekleme işlevi sunuyor. Araç varsayılan olarak masaüstünü, Belgeler ve Resimler klasörlerini yedekliyor, ancak dilerseniz kendi klasörlerinizi de seçebiliyorsunuz.
İş kullanıcılarının ise 26 Eylül'de hizmete açılacak Google Drive File Stream'e geçmeleri öneriliyor. Bu iki aracın arasındaki temel fark ise File Stream'in dosyaları yerel olarak saklamaması, bulutta depolaması ve istendiğinde bilgisayarınıza göndermesi.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
Ben de backup&sync kullanıyorum. Gayet iyi...