Google Duo ile Android'li Herkesi Arayabilirsiniz

Google Duo ile uygulamayı yüklememiş olan Android kullanıcılarını bile aramanızın mümkün olduğunu biliyor muydunuz?

Google Duo ile Android'li Herkesi Arayabilirsiniz

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Oyun Bilgisayarı nasıl alınır?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
YouTube, Ünlü Kanalları İnceleyebilir
Windows 10'un Mesajlaşma uygulaması yenilendi
2019 Volkswagen Jetta Tanıtıldı
Google Duo ile Android'li Herkesi Arayabilirsiniz
Özel test: Orta segment 7 akıllı cep telefonu!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir