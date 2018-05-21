Google Duo'nun Etkileyici Yeni Yeteneği
Görüntülü sohbet uygulaması Google Duo artık Android telefonunuzun ekran görüntüsünü paylaşmanızı da sağlıyor!
Google Duo görüntülü sohbet uygulamasının en son sürümü, arama sırasında ekranınızı paylaşma yeteneği ile birlikte geliyor. Tek yapmanız gereken, ekranın üst kısmındaki yeni ekran paylaşım simgesini görmek için ekranınıza dokunmak.
Yeni simgeye dokunduğunuzda Duo'nun ekranınızdaki her şeyi görüntülemeye başlayacağı konusunda sizi uyarıyor. Devam etmeyi seçerseniz, kırmızı kenarlık çizginin diğer ucundaki kişinin ne görebileceğini gösteriyor. Kırmızı düğmeler sayesinde ekran yayınını istediğiniz zaman durdurabilir ya da iptal edebilirsiniz.
Ne yazık ki, özellik henüz hala oldukça bug'lı bir durumda ve çoğu zaman istenilen sonucu veremiyor. Ekran görüntüsünü alan karşı taraf sadece gri bir çerçeve görebiliyor ya da donuk bir görüntü alabiliyor. Ekran paylaşımı bir çok masaüstü mesajlaşma ve görüntülü iletişim uygulamasında zaten bulunan bir özellik. Eğer Google bu özelliği telefonlara taşımayı hatasız şekilde başarırsa diğer mobil mesajlaşma uygulamalarından bir adım öne geçebilir.
Ali Ruhi Öztürk
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