Google Duplex Teknolojisi Hala İnsanlara Güveniyor
Google'ın yapay zeka konusunda en etkileyici gösterilerinden birine konu olan Duplex hakkında çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı!
- Doğan Kürşat Aktaş
Sürpriz... Google Duplex - restoranlara sizin adınıza rezervasyon yapmak için çağrı yapabilen AI destekli servis - çalışmasında büyük ölçüde gerçek insanlara güveniyor.
Bulgu, New York Times'ın araştırması ile ortaya çıktı ve şaşırtıcı sayıda vakada telefonun diğer ucundaki "gerçekçi ses" gerçekten Google'ın sanal asistanı yerine gerçek bir insandı.
Google Duplex , teknoloji devi tarafından kullanıma sunulalı yaklaşık bir yıl geçti ve bazı Android kullanıcıları için iPhone'lar da dahil olmak üzere daha geniş bir telefon yelpazesine geçmeden önce şirketin kendi Pixel cihazları üzerinde sınırlı bir program olarak kullanıma sunulmuştu. Ancak bu süre zarfında kullanılan servis hakkında çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı: Google Duplex - restoranlara sizin adınıza rezervasyon yapmak için çağrı yapabilen AI destekli servis - çalışma sürecinde büyük ölçüde yapay zeka yerine gerçek insanlara güveniyor.
Google'ın iPhone ve Android kullanıcıları tarafından kullanılabilen ücretsiz servisi aslında oldukça basit bir kullanım senaryosuna dayanıyor. Bir masa ayırtmak için kendiniz bir restoran aramak yerine, Google Duplex'e tercihlerinizi bildiriyorsunuz. Google ise bu bilgileri kullanarak rezervasyondan sorumlu kişiye/kişilere iletmek için yapay zekayı kullanıyor ve rezervasyonu sizin yerinize tamamlıyor. Ancak gerçek şu ki, Duplex ile ayrılan masaların yüzde 25'inde görüşmeyi yapan yapay zeka yerine bir insan.
Bu bulgular Google için zorlu bir durumu ortaya koysa da, Duplex'in kendi kendini sürdürebilmesi için toplum tarafından kabul edilmeden önce alması gereken bir mesafe olduğunu gösteriyor. Google, geçen yıl Duplex'i duyurduğunda, onu "telefon üzerinden gerçek dünyadaki görevlerin yerine getirilmesi için geliştirilen bir yapay zeka sistemi" olarak tanımlandı ve sistemin çalışma şeklinin ucu kapalı senaryolarla sınırlandırıldığını belirtti. Açıklamaya şu ifadeler de eklendi: "Duplex, yalnızca bu tür alanlarda derin bir şekilde eğitildikten sonra doğal konuşmalar yapabilir. Sistem, genel konuşmaları yürütemez."
Aslına bakarsanız işte tam da bu nedenle sistem şu anda yalnızca restoran rezervasyonları için kullanılıyor. Teoride bir rezervasyon senaryosunda ortaya çıkabilecek sınırlı sayıda soru ve cevap var ve bu da otomatik bir sistemin sınırlı sayıdaki senaryo ile başa çıkmasını kolaylaştırır. Ancak New York Times'ın bulguları, bu nispeten sınırlı sayıda senaryoyu dahi başarıyla yürütmenin ilk aşamada kolay olmadığını gösteriyor.
Google, Duplex'in yeteneklerini diğer alanlara da genişletmeyi planlıyor. ABD'li dev şirket, bu ayın başlarında düzenlenen Google I / O geliştirici konferansında restoranların yanı sıra kuaförlere rezervasyon yaptırmanın da mümkün olacağını söylemişti. CEO Sundar Pichai, sistemin bu senaryoların yanı sıra araç kiralama rezervasyonu yapmak veya sinema bileti rezervasyonu yapmak için kullanılabileceğini ve sistemin insanların çevrimiçi formları doldurmalarına yardımcı olabileceğini belirtti.
Şu anda birçok görüşmenin insan etkileşimi gerektirdiğinin açıklanması, Google Duplex'in başarısız olduğunu gösteren bir gösterge olarak görülebilir ancak durum tam da öyle değil. Yapay zeka güdümlü bir sistem olarak Duplex her zaman öğrenecek, gelişecek ve geliştirecek; bu nedenle teoride bu sistemin başarı oranı doğal olarak sürekli olarak daha iyiye gidecek.
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