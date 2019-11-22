Google Earth'e Bir Yeni Özellik Daha

Artık Google Earth çok fazla ilgi görmüyor gibi gözükebilir. Ancak Google yine de hizmet üzerinde çalışmaya devam ediyor. Mountain View devi, web üzerinde Google Earth için yeni yaratıcı araçlarını duyurarak kullanıcıların gerçek Dünya yer ve binalarını kullanarak sunumlar ve hikayeler oluşturmalarına imkan tanıyacak.
Araçlar, istediğiniz herhangi bir konumu bir sunuma, bir konumdan diğerine uçmanıza izin veren bir şekilde eklemenize izin vermeleriyle ilgi çekici. Google Earth üzerinde bulunan varsayılan tanımlama ve fotoğraflar gibi verileri kullanmanız mümkünken, bilgileri ve fotoğrafları istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz ve bu değişiklikler sadece sizin sunumunuz özelinde geçerli oluyor. Bir konuma, özel 3D görüntülerin yanı sıra özel görüntü ve yazılar ekleyebiliyorsunuz. Eğer haritadaki daha belirgin noktalara odaklanmak istiyorsanız her bir konum için koordinatları ayarlayabiliyorsunuz.
Sunumlar Google Drive'a yüklenebiliyor ve hatta ortak çalışmaları da destekliyor. Kaydedildikten sonra sunumlar herkesle paylaşılabiliyor. Yaratım araçları sadece web üzerinde mevcutken, oluşturulan sunumlar Android ve iOS için Google Earth uygulamasında da görülebiliyor.
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