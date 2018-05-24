Google Earth Sınavıyla Doğal Harikaları Keşfedin!
Google Earth'ün içine gizlenmiş olan bu küçük bölüm, eminiz sizin de hoşunuza gidecek!
Google Earth Pro'nun 400$'lık bir fiyatla geldiği zamanı hatırlıyor musunuz? Ama şimdi bu hizmet ücretsiz ve Dünya ile coğrafi hazineler hakkında bilgi edinmek için rahatlıkla eriştiğimiz bir yer.
Coğrafyayı ve dünyanın harikalarını seviyorsanız, dünyayı koltuğunuzdan keşfetmek için bu fırsatı kullanın. Ve şimdi Google Earth'ün içine gizlenmiş, Atlas Obscura ile ortaklaşa yapılmış harika bir küçük coğrafya sınavı bile var.
Google Earth'teki Natural Wonders Quiz, dünyanın dört bir yanındaki özel yerleri belirlemenizi isteyen çoktan seçmeli bir quiz.
Google Earth blogunun dediği gibi: "Atlas Obscura, sizi gezegendeki en güzel ve ilgi çekici yerlere götürecek. Morning Glory Pool'un nerede olduğunu biliyor musunuz? Ya da Dallol'un kaplıcaları? Gezegeni ne kadar iyi tanıdığınızı görün ve bu yerleri Google Earth'te keşfedin."
H. Hüseyin Öztürk
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