Google Earth Timelapse Şimdi Telefonda
Dünyanın nasıl değiştiğini gösteren Google Earth Timelapse, artık telefonları da destekliyor.
Google'ın dünyanın 1984'ten 2018'e nasıl değiştiğini kuşbakışı gösteren Google Earth Timelapse işlevi, aldığı güncellemeyle mobil desteği kazandı.
Harita üzerinde gezintiyi de kolaylaştıran güncelleme, ev adresinizi veya koordinatları girerek bulunduğunuz konumun son 30 yılda nasıl değiştiğini, daha doğrusu doğanın nasıl yok edildiğini gösteriyor. Haritaya daha yukarıdan bakarak Güney Avustralya'daki orman yangılarını, Alaska'daki buzul geri çekilmesini, yağmur ormanlarının azalmasını ve yapıların nasıl tamamlandığını görebilirsiniz.
2016'da açılan Google Earth Timelapse, gezegenimizin gerçek renklerini göstermeyi planlıyordu.
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