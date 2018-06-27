Google Earth Yeni Bir Yetenek Daha Kazanıyor
Oturduğunuz yerden dünyayı gezebileceğiniz Google Earth, şimdi yeni bir yetenek daha kazanıyor.
Google Earth ile dünyayı gezmek için bilgisayar başında olmak yeterli. Dünyanın istediğiniz bir noktasına anında ışınlanmanızı sağlayan Google'ın bu dahiyane uygulaması, hizmete başladığı ilk günden bu yana elbette oldukça gelişti. Her yeni güncellemeyle beraber yeni yetenekler kazanmayı sürdüren Google Earth, bu defaki yeteneği ile artık mesafeleri de ölçümleyebiliyor.
Google, duyurduğu yeni araçla artık Earth'ün mesafeleri ölçebileceğini de açıkladı. Google Earth'teki yeni araç, dünya üzerindeki iki nokta arasındaki mesafeyi ölçümleyebiliyor ve mesafeyi km cinsinden size verebiliyor.
Google, bunun uzun zamandır kullanıcılar tarafından çok istenen bir özellik olduğunu söylüyor. Bu araç şimdilik yalnızca Chrome üzerinden Web'de çalışıyor. Android için de bugünlerde kullanıma sunulmuş durumda. iOS için ise yakında gelecek.
Ercan Uğurlu
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