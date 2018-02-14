Google, Epostayı AMP for Email ile Yenileyecek
Google, yeni duyurduğu AMP for Email ile epostayı modernleştirmek istiyor!
Google, epostayı modernleştirmeyi amaçlayan AMP for Email'i Gmail'in yeni bir geliştirici önizleme sürümünde ortaya çıkardı. İnternet devi, AMP'yi epostalara taşıyarak eposta deneyimini daha interaktif, daha iyi bir hale getirmek istiyor.
AMP destekli epostaları görmeniz çok uzun sürmeyebilir çünkü Pinterest, Booking.com, ve Doodle, bu tür eposta içerikleri için çalışıyorlar. Google, duyurusunda AMP for Email'i şöyle açıklıyor:
"AMP for Email ile bir etkinlik için LCV talep edebilir, randevu planlayabilir veya anket doldurabilirsiniz. Birçok kullanıcı uçuşlar, etkinlikler, haberler, satın alma işlemleri ve daha fazlası hakkında bilgi almak için e-postaya güveniyor - her gün 270 milyondan fazla e-posta gönderiliyor! AMP for Email ayrıca son bilgilerden haberdar olmanızı da olanak sağlayacak, bu sayede epostalarınız eskimeyecek ve kullanıcılar epostaya baktıklarında içerik doğru olacak."
Programa katılmak isterseniz, geliştiricilere açılan AMP for Email'e buradan kayıt olabilirsiniz. Google, işlevi Gmail'e bu sene taşıyacağını söylüyor. AMP for Email açık bir proje olduğundan diğer eposta istemcileri tarafından da kullanılabilecek - yani farklı eposta istemcisi kullananlar dışarıda kalmayacaklar.
Zeynel A. Öztürk
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