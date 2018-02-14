Google, Epostayı AMP for Email ile Yenileyecek

Google, yeni duyurduğu AMP for Email ile epostayı modernleştirmek istiyor!

Google, Epostayı AMP for Email ile Yenileyecek

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