Google, eski Google+ kullanıcılarına 12 dolar tazminat ödeyecek

Google, kapatılan platform Google+ ile ilgili kullanıcı verilerini saklayamadığı için davalık oldu. Dava sonucu eski Google+ kullanıcılarına maksimum 12 dolar ödenebilir.

Google eski Google+ kullanıcılarına 12 dolar tazminat ödeyecek

Google'ın Google+ platformu girişimi yalnızca 9 yıl sürdü. Google+ hesabı açanlar için iyi haber ise yeni geldi.

Google+ artık kullanılmıyor ancak eski Google+ kullanıcılarına salı günü e-posta gönderildi. Buna göre, Google+'da kullanıcı verilerini ortaya çıkaran en az bir hata nedeniyle açılan davada, Google haksız bulundu. 

12 Dolarlık Ödemeyi Almanın Şartları

ABD'deyseniz, 1 Ocak 2015 ile 2 Nisan 2019 tarihleri arasında bir Google+ hesabı kullandıysanız ve herkese açık olmayan profil bilgileriniz ifşa edildiyse, bu dava sonucu 7,5 milyon dolarlık anlaşmanın bir parçasına siz de hak kazanabilirsiniz.

Google'ın 8 Ekim 2018 ve 10 Aralık 2018'de açıkladığı yazılım hatalarının bir sonucu olarak açılan davada siz de payınızı almak istiyorsanız, 8 Ekim 2020 tarihine kadar başvurunuzu gerçekleştirmelisiniz.

Google'dan 12 Dolar Alabilecek miyim?

Öte yandan başvurunun ardından 12 dolar alıp almayacağınız, kaç kişinin hak talebinde bulunduğuna bağlı. 12 dolar, alabileceğiniz maksimum miktar. Yüksek ihtimalle sadece birkaç kuruş alabileceksiniz.

Ayrıca, davanın mahkeme tarafından nihai onayı alması gerekiyor. Nihai karar 19 Kasım'da verilecek. 

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