Google'dan Faydalı Bir Takvim Kısayolu
Google, yeni oluşturduğu bir kısayol ile, kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor!
Google'ın takvim uygulamasını kullananların hayatını bir miktar kolaylaştıracak ".new" kısayolu kullanıma sunuldu.
Yeni bir takvim etkinliği eklemek için web tarayıcınızın adres çubuğuna cal.new veya meeting.new yazabiliyorsunuz. Bu adresler Firefox gibi Chrome dışındaki tarayıcılarda da çalışıyor, çünkü aslında Google tarafından alınmış birer alan adı.
Birden fazla hesaba etkinlik eklemek istiyorsanız, bunu ilk olarak profili değiştirmeden yapabiliyorsunuz. Örneğin cal.new/1/ adresine gittiğinizde etkinlik, oturum açtığınız ilk hesaba, cal.new/2/ adresine gittiğinizde ise ikinci hesaba ekleniyor.
Bu yeni işlevle Google'ın .new alan adını kendi hizmeti için ele geçirdiği iddia edilebilir, ancak .new üst seviye alan adı Google'a ait. Firmanın takvim hizmetini kullananlar, muhtemelen yeni işlevden memnun kalacaklar.
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