Google Fiber, bir CEO daha kaybetti...
Google'ın önemli hizmetlerinden Google Fiber, bir kez daha CEO'sunu kaybetti!
Google'ın Fiber bölümünde düzeni değiştireceğini ve kıdemli isim Gearge McCray'i bu bölümü yöneten kısmın başına getirmesinin beş ay ardından, McCray görevini bırakmış durumda. Firma, yeni bir isim arıyor ancak henüz aradığını bulmuş değil.
McCray, Şubat ayında Fiber'in denetlemesini yapan Access bölümünün CEO'su olarak görevine başlamıştı. Kendisi, Ekim ayındaki büyük ölçekli genişleme planı teklifinin küçültülmesi ardından konumunu terk eden Craig Barratt'ın yerini almıştı. McCray'in göreve gelmesinin kısa bir süre ardından Google, departmanın yeni yönelmesi hakkında birkaç açıklama yapmıştı ve bunların arasında Fiber-sahibi evler için TV kutuları ve teknoloji devinin kablosuz gigabit Webpass projesine ev sahipliği yapacak ilk şehri duyurmak bulunuyordu.
Google, departmanın ilerlediği yönün bir kez daha değişip değişmeyeceğine dair bir açıklama yapmış değil ancak Alphabet CEO'su Larry Page, teknoloji firmasının Fiber'e olan güvenini, Bloomberg'e yaptığı bir açıklamada bir kez daha belirtti.
"Google Fiber'in başarısına adanmış durumdayız. Ekip, daha ve daha fazla mutlu müşteriye gigabit bağlantılar sunmakta... Fiber mükemmel bir ekibe sahip ve bu önemli iş alanını yönetmek için mükemmel birini bulacağımıza eminim."
Levent Öztürk
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