Google Fiber, bir CEO daha kaybetti...

Google'ın önemli hizmetlerinden Google Fiber, bir kez daha CEO'sunu kaybetti!

Google Fiber tekrar CEO arıyor...

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