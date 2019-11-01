Google, Flash İçeriğini Tamamen Tarihe Gömüyor!
Flash içeriğini Chrome'da varsayılan olarak engelleyen Google, şimdi de Flash'ı tamamen tarihe gömecek en büyük adımını attı!
İnternet, hala adını anmaya devam ettiğimiz Flash'a 2020'de tamamen veda etmeyi planlıyor. Google ise Flash içeriğini dizinine katmayı durduracağını açıkladı.
Dong-Whi Lee, firmanın bir blog gönderisinde Google'ın SWF dosyalarını artık dizine katmayacağını söyledi:
"Google Arama bu yıl Flash'ı desteklemeyi bırakacak. Flash içeriği içeren web sayfalarında, Google Arama, bağımsız Flash içeriğini dikkate almayacak. Google Arama, bağımsız SWF dosyalarının dizinini oluşturmayı durduracaktır. Çoğu kullanıcı ve web sitesi, bu değişiklikten etkilenmeyecek."
Apple, Microsoft, Google, Mozilla ve hatta Flash'ı geliştiren Adobe, iki yıl önce Flash desteğini 2020'de bitirme konusunda anlaşmışlardı. Flash'ın ölüm sürecini ilk başlatan şey ise Steve Jobs'un 2010'daki "Flash hakkında düşünceler" mektubu olmuştu. Jobs, bu mektupta Apple cihazlarının neden Flash'ı desteklemediğinden bahsetmiş, Flash'ın performansının Apple cihazlarında iyi olmayacağını ve yazılımın güvenliği zayıflatacağını söylemişti. O tarihten bu yana internet firmaları, yavaşça HTML5'e geçtiler ve Flash desteğini sonlandırdılar. Bugün itibariyle Chrome ve Mozilla Firefox, Flash içeriğini varsayılan olarak engelliyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın